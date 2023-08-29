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ВС РФ отразили шесть атак ВСУ в районах Синьковки и Стельмаховки

14:46 29.08.2023
Потери противника составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцы российской группировки «Запад» отразили шесть атак противника за сутки на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

«Отражены шесть атак 43-й и 115-й отдельных механизированных бригад, а также 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики», - сказал он.

Офицер пресс-центра добавил, что киевские формирования за сутки на данном направлении потеряли до 50 человек. Помимо живой силы, уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля ВСУ.

В сегодняшней сводке Минобороны России сообщили об отражении атаки украинской штурмгруппы в районе Невельского и улучшении положения по переднему краю. Также в российском оборонном ведомстве заявили о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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