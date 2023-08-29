Минобороны России: улучшено положение по переднему краю на Донецком направлении

Также сообщается об отражении атаки украинской штурмовой группы в районе населенного пункта Невельское.

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Минобороны России сообщило об улучшении положения по переднему краю на Донецком направлении.

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Невельское Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве сообщили и о ракетном ударе на станции разгрузки в районе Дорожного. В результате удара был поражен украинский воинский эшелон с артиллерийскими боеприпасами. В Минобороны заявили об уничтожении склада боеприпасов в районе Дружковки.

Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на Донецком направлении превысили 340 человек за сутки. Помимо живой силы, противник лишился шести боевых бронированных машин, 13 автомобилей и двух буксируемых гаубиц советского производства - Д-20 и «Мста-Б».

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах наших сил ПВО. За сутки уничтожено 27 беспилотников ВСУ, а также перехвачена украинская противокорабельная ракета «Нептун».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.