Минобороны России: улучшено положение по переднему краю на Донецком направлении
Минобороны России сообщило об улучшении положения по переднему краю на Донецком направлении.
«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Невельское Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве сообщили и о ракетном ударе на станции разгрузки в районе Дорожного. В результате удара был поражен украинский воинский эшелон с артиллерийскими боеприпасами. В Минобороны заявили об уничтожении склада боеприпасов в районе Дружковки.
Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на Донецком направлении превысили 340 человек за сутки. Помимо живой силы, противник лишился шести боевых бронированных машин, 13 автомобилей и двух буксируемых гаубиц советского производства - Д-20 и «Мста-Б».
В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах наших сил ПВО. За сутки уничтожено 27 беспилотников ВСУ, а также перехвачена украинская противокорабельная ракета «Нептун».
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.