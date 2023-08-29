МО РФ сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун»
Также за сутки было перехвачено два реактивных снаряда системы HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун».
«Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM», - заявили в МО РФ.
Также российские средства ПВО уничтожили за сутки 27 вражеских беспилотников. В это число вошли и сбитые аппараты в районе Шипиловки, Кременной, Софиевки, Житловки, Залимана (ЛНР), Кирилловки, Зайцево (ДНР), Мирного, Нестерянки (Запорожская область).
Кроме этого, сообщается об улучшении положения по переднему краю на Донецком направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.