МО РФ сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун»

Также за сутки было перехвачено два реактивных снаряда системы HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

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Минобороны России сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM», - заявили в МО РФ.

Также российские средства ПВО уничтожили за сутки 27 вражеских беспилотников. В это число вошли и сбитые аппараты в районе Шипиловки, Кременной, Софиевки, Житловки, Залимана (ЛНР), Кирилловки, Зайцево (ДНР), Мирного, Нестерянки (Запорожская область).

Кроме этого, сообщается об улучшении положения по переднему краю на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.