СК начал проверку по факту безвестного исчезновения фигуристки Горбачевой в Москве

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Следственный комитет России заявил о проведении проверки по факту безвестного исчезновения в Москве 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, пропавшей 28 августа в Москве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к расследованию подключились сотрудники Тушинского межрайонного следственного отдела - на территории этого района столицы пропала известная спортсменка.

По информации мамы девушки, 28 августа она тренировалась на одном из столичных катков и не вернулась домой после занятий.

К поиску девушки подключились специалисты службы «Ребенок в опасности» ГСУ СК России по городу Москве.

Ранее сообщалось, что Горбачева, чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров, после тренировки на катке «Чкалов Арена» направилась в сторону Владимирской церкви, камеры видели фигуристку на Волоколамском шоссе у входа в парк, после чего девушка пропала.