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На борту «Луна-25» произошла нештатная ситуация

Ирина Елагина
18:31 19.08.2023
Сбой произошел при попытке перехода станции  на предпосадочную орбиту.
На борту «Луна-25» произошла нештатная ситуация
© Фото: Роскосмос
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На борту станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация при попытке перехода на предпосадочную орбиту. 

«Во время  выполнения операции на борту станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», - сообщили в Роскосмосе.

Специалисты ЦУПа сейчас анализируют случившееся и готовят новый план действий.

Ранее сообщалось, что «Луна-25» успешно скорректировала окололунную орбиту, и на 21 августа планировалась посадка станции на поверхность Луны.

Напомним, что «Луна-25» завершила полет от Земли до Луны 17 августа прислала первые кадры лунной поверхности - южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны, никогда прежде эту часть спутника никто из землян не видел.

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