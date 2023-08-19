На борту «Луна-25» произошла нештатная ситуация
Сбой произошел при попытке перехода станции на предпосадочную орбиту.
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На борту станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация при попытке перехода на предпосадочную орбиту.
«Во время выполнения операции на борту станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», - сообщили в Роскосмосе.
Специалисты ЦУПа сейчас анализируют случившееся и готовят новый план действий.
Ранее сообщалось, что «Луна-25» успешно скорректировала окололунную орбиту, и на 21 августа планировалась посадка станции на поверхность Луны.
Напомним, что «Луна-25» завершила полет от Земли до Луны 17 августа прислала первые кадры лунной поверхности - южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны, никогда прежде эту часть спутника никто из землян не видел.