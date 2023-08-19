В стране и мире На борту «Луна-25» произошла нештатная ситуация Ирина Елагина Сбой произошел при попытке перехода станции на предпосадочную орбиту. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: На борту станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация при попытке перехода на предпосадочную орбиту. «Во время выполнения операции на борту станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», - сообщили в Роскосмосе. Специалисты ЦУПа сейчас анализируют случившееся и готовят новый план действий. Ранее сообщалось, что «Луна-25» успешно скорректировала окололунную орбиту, и на 21 августа планировалась посадка станции на поверхность Луны. Напомним, что «Луна-25» завершила полет от Земли до Луны 17 августа прислала первые кадры лунной поверхности - южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны, никогда прежде эту часть спутника никто из землян не видел. Экспертное мнение и аналитика