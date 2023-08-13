Обитаемая станция и добыча металлов: какова цель запуска аппарата «Луна-25»

Главная миссия - изучать и анализировать лунный грунт, чтобы узнать о наличии воды на естественно спутнике Земли.

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На этой неделе Россия на весь мир заявила о возвращении в большую гонку к далеким планетам. Зримое воплощение получила сложнейшая технологическая и научная работа, которая долгие годы велась в нашей космической отрасли. В ночь на 11 августа с космодрома Восточный к спутнику Земли стартовала первая в современной истории страны лунная экспедиция - межпланетная автоматическая станция «Луна-25».

Ничего подобного не было с 1976 года. Полвека прошло с тех пор, как еще СССР отправил «Луна-24». Сейчас российская станция покинула околоземную орбиту и уже вышла на траекторию полета к Луне. Приземлится она ориентировочно 21 августа.

Главная миссия - изучать и анализировать лунный грунт, чтобы узнать о наличии воды на Луне. Если ее обнаружат, то это станет первым шагом к созданию на естественном спутнике Земли полноценной российской обитаемой станции.

Есть и еще один аспект, который стараются не афишировать, но принципиально важен - добыча ценных металлов. Это 17 химических элементов, объем которых на Земле крайне мал, но, как предполагается, в избытке в лунном грунте.

Напомним, недавно стало известно, что на летящей к естественному спутнику Земли российской автоматической станции «Луна-25» проведены первые включения научных приборов.

Отмечается, что все системы автоматической станции работают штатно. На данный момент получены первые данные измерений на перелете к Луне.

Более подробно об освоении Луны в репортаже Алексея Самолетова в программе «Главное с Ольгой Беловой».