Путин заявил, что РФ вошла в топ-5 крупнейших экономик мира по итогам 2022 года

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Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошлого года. Об этом заявил президент Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Несмотря на пессимистические прогнозы, которые звучали, да и до сих пор звучат от некоторых экспертов, прежде всего западных, Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира», - сказал он.

Глава государства, ссылаясь на данные Всемирного банка, также отметил, что РФ обогнала Германию по паритету покупательной способности и объему экономики.

Ранее стало известно, что уже четвертый месяц подряд в России растет валовой внутренний продукт (ВВП). Он по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,7%, а в предыдущем месяце - на 5,6%. Отмечается, что за первое полугодие рост ВВП по отношению к предыдущему январю - июню прошлого года составил 1,6%.