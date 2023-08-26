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Figaro: Россия продолжит лидировать на рынке пшеницы, несмотря на риски

Владимир Рубанов
02:28 26.08.2023
Мировое производство пшеницы должно снизиться в 2023-2024 году из-за спада в Канаде и Европе.
Figaro: Россия продолжит лидировать на рынке пшеницы, несмотря на риски
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, GlobalLookPress
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Россия продолжит «доминировать» на мировом рынке пшеницы в 2023-2024 году, несмотря на неопределенность, связанную с безопасностью судоходства в Черном море, пишет Le Figaro. И это необходимо в условиях нестабильного глобального баланса, считает Александр Мари, главный аналитик сельскохозяйственных рынков продовольственной компании.

Мировое производство пшеницы должно снизиться в 2023-2024 году из-за спада в Канаде и Европе, считают в Министерстве сельского хозяйства США. Мировые поставки пшеницы незначительно снизятся почти на 3 миллиона тонн до 793,37 миллиона, а запасы немного сократятся. В России же исключительно высокие урожаи пшеницы второй год подряд.

В этом контексте Россия укрепляет свои позиции ведущего мирового экспортера с экспортной мощностью 49 миллионов тонн пшеницы. Это средний показатель за последние пять лет. В последние годы Россия утвердилась на международном рынке, успокоив импортеров регулярностью своего производства и качеством пшеницы. Российское зерно продается недорого, это дает возможности нарастить поставки, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Россия по гуманитарным соображениям безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна.

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