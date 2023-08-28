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В Кривом Роге произошли взрывы

Елизавета Егорова
05:24 28.08.2023
Жители Кривого Рога Днепропетровской области Украины слышали взрывы.
В Кривом Роге произошли взрывы
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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В ночь на понедельник 28 августа в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины были слышны взрывы.

«Кривой Рог: звучат мощные взрывы», - сообщил украинский телеканал TCH в своем Telegram-канале.

Телеканал также проинформировал, что в ночь на понедельник 28 августа сигнал воздушной тревоги прозвучал практически на всей территории Украины, в том числе в Днепропетровской области.

Вечером 27 августа тревогу слышали жители трех украинских областей: Днепропетровской, Харьковской и Полтавской, а также на подконтрольной Киеву частях ЛНР, ДНР и Запорожской области.

В этот же день у окраин Киева прозвучали взрывы и сработали системы ПВО. Хлопки были слышны еще и в Черкасской и Ивано-Франковской областях.

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