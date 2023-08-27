Под Киевом и в двух областях Украины прогремели взрывы
Звуки взрывов раздались у окраин Киева, говорится в сообщении городской администрации. Как утверждается, сработали силы ПВО.
Кроме того, взрывы прогремели в Черкасской области Украины, глава областной администрации Игорь Табурц написал в своем Telegram-канале о том, что в регионе работают средства противовоздушной обороны.
«Повышенная опасность. В области работает ПВО», - сообщил чиновник.
Также украинские СМИ, в частности, телеканал «Дом» передает, что звуки взрывов раздались в Ивано-Франковской области. На данный момент детали произошедшего не раскрываются.
Глава областной администрации Светлана Онищук в своем Telegram-канале также сообщила о том, что в регионе была объявлена воздушная тревога.
Этой ночью на всей территории Украины, в том числе в Киеве, звучали сирены воздушной тревоги. К настоящему моменту тревога отменена во всех областях страны.