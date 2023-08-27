Сигнал тревоги прозвучал в трех областях Украины

В 22:10 по московскому времени сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области, в 22:12 - в Днепропетровской и Полтавской.

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В трех регионах Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги: в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и на подконтрольной Киеву частях ЛНР, ДНР и Запорожской области.

В Харьковской области тревогу объявили в 22:10 по московскому времени, в Днепропетровской и Полтавской - в 22:12. Об этом свидетельствует данные карты воздушных тревог Украины.

Ранее стало известно, что украинские боевики выпустили 18 снарядов из РСЗО по Донецку и пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.