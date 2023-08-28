В Твери открыли построенную Минобороны РФ новую гребную базу

Общая площадь комплекса составила более четырех тысяч квадратных метров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Твери открылась новая построенная специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России многофункционального спортивного центра - гребной базы на реке Тверце.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Дан старт первому заплыву от нового центра гребли.

Общая площадь многофункционального центра составила более 4 тысяч квадратных метров. Здесь созданы все условия для проведения круглогодичных тренировок. Обустроены два универсальных игровых и два тренажерных зала, другие необходимые для занятий помещения.

В подземной части здания располагаются эллинги для хранения судов, мастерская для их ремонта. Оборудованы спуски к воде, проведено благоустройство прилегающей территории, обустроены подъезды.

«Хочу поблагодарить Министерство обороны за такой прекрасный подарок к 70-летию тверской школы гребли. Желаю нашим юным спортсменам быть похожими на наших ветеранов и чемпионов. Чтобы представители Тверской области занимали самые высокие места», – сказал Игорь Руденя.

На открытии также присутствовали Мастер спорта СССР международного класса по гребному спорту, серебряный призер XXI Олимпийских игр Дмитрий Бехтерев, Заслуженный тренер России, председатель Тверской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Николай Ковалев, прославивший Верхневолжье многократными победами, и другие именитые спортсмены.

Ранее заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказывал о работах по обеспечению Донецка водой. По его словам, за полтора месяца в город провели 90 километров водопровода.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.