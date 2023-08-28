Армия Армия Армия

В Твери открыли построенную Минобороны РФ новую гребную базу

19:47 28.08.2023
Общая площадь комплекса составила более четырех тысяч квадратных метров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Твери открылась новая построенная специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России многофункционального спортивного центра - гребной базы на реке Тверце.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Дан старт первому заплыву от нового центра гребли.

Общая площадь многофункционального центра составила более 4 тысяч квадратных метров. Здесь созданы все условия для проведения круглогодичных тренировок. Обустроены два универсальных игровых и два тренажерных зала, другие необходимые для занятий помещения.

В подземной части здания располагаются эллинги для хранения судов, мастерская для их ремонта. Оборудованы спуски к воде, проведено благоустройство прилегающей территории, обустроены подъезды.

«Хочу поблагодарить Министерство обороны за такой прекрасный подарок к 70-летию тверской школы гребли. Желаю нашим юным спортсменам быть похожими на наших ветеранов и чемпионов. Чтобы представители Тверской области занимали самые высокие места», – сказал Игорь Руденя.

На открытии также присутствовали Мастер спорта СССР международного класса по гребному спорту, серебряный призер XXI Олимпийских игр Дмитрий Бехтерев, Заслуженный тренер России, председатель Тверской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Николай Ковалев, прославивший Верхневолжье многократными победами, и другие именитые спортсмены.

Ранее заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказывал о работах по обеспечению Донецка водой. По его словам, за полтора месяца в город провели 90 километров водопровода.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:53 В стране и мире
Путин обсудил с Моди полет «Чандраян-3» на Луну и итоги БРИКС
16:10 В стране и мире
Видео
Мужчина не хотел покидать ветхий дом в Ноябрьске и открыл огонь по приставам
16:05 В стране и мире
Видео
«Как светануло!»: жители Горловки рассказали об обстреле города ВСУ
15:05 В стране и мире
Источник: пропавшая во время дайвинга в Египте туристка погружалась без гида
14:48 В стране и мире
Кремль анонсировал зарубежные поездки Путина осенью
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.