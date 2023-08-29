В Приморье торжественно встретили членов экипажа танка Т-80 «Алеша»

Герои России поговорили со школьниками о значимости проведения спецоперации и рассказали, как прошла церемония награждения медалью «Золотая звезда».

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В воинской части ВВО, расположенной в Приморье, прошел торжественный митинг в честь возвращения экипажа танка Т-80 «Алеша» в пункт постоянной дислокации. Об этом сообщили в Минобороны России.

На митинге членов экипажа танка, которым Путин присвоил звание Герой России, приветствовали и поздравили врио командира мотострелкового соединения ВВО подполковник Антон Жиров, врио начальника штаба воинской части полковник Владимир Соколов, ветеран военной службы полковник запаса Евгений Кузьменко и другие приглашенные гости.

Герои России также встретились с юнармейцами и юными представителями патриотических объединений. Бойцы поговорили со школьниками о значимости проведения спецоперации, а также поделились, как прошла церемония награждения государственной наградой - медалью «Золотая звезда» - знаком отличия к званию Героя Российской Федерации.

В завершение члены экипажа «Алеши» и участники встречи возложили цветы к мемориалу воинам, которые погибли во время выполнения задач в зоне СВО.

Ранее Герой России Соловьев рассказал о самой опасной миссии в зоне СВО. Его «Солнцепек» оказался под огнем врага и военнослужащим пришлось выполнять задачу под обстрелом.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.