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Замминистра обороны Иванов рассказал о работах по обеспечению Донецка водой

12:25 18.08.2022
За полтора месяца удалось провести в город 90 километров водовода.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в интервью «Звезде» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал о проведении работ по обеспечению водой Донецка. После завершения боевых действий удалось проложить более 90 километров водовода, что полностью удовлетворило потребность жителей города в воде.

«Были поставлены первые задачи. Это обеспечение водой Донецка в кратчайшие сроки. Почти за полтора месяца нам удалось проложить 90 километров водовода, полностью обеспечили водой - почти 80 тысяч кубометров в сутки, что обеспечило надежное водоснабжение всего населения», - рассказал Иванов.

Полное интервью с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым смотрите в видео к данной новости.

Также Иванов рассказал, что к 1 сентября планируется завершить работы по строительству медицинских центров в Луганске и Мариуполе.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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