В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кремль: Путину интересно все, что связано с СВО, он держит руку на пульсе

Андрей Аркадьев
13:07 28.08.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин искренне переживает за наших военных.
Кремль: Путину интересно все, что связано с СВО, он держит руку на пульсе
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Владимир Путин искренне переживает за бойцов ВС РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что беседа главы государства с экипажем танка «Алеша» была длительной и детальной, Путину интересно все, что происходит в зоне боевых действий.

«Путину интересно все, он живо всем интересуется и таким образом он получает информацию о том, что происходит на фронте и в боевом плане, и в плане обеспечения всем необходимым, и в бытовом плане. Он искренне переживает за наших военных и держит руку на пульсе», - сказал пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что российский президент общается не только с армейским командованием и командирами, но и с солдатами.

Напомним, в день 80-летия Курской битвы Путин лично прибыл на торжественные мероприятия в Курск и вручил звезды Героев России экипажу «Алеши».

Бой с участием танка «Алеша» состоялся на Запорожском направлении в районе поселка Новодаровка. В ходе этого легендарного сражения экипаж боевой машины в одиночку разбил колонну бронетехники ВСУ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:13 В стране и мире
В Кремле заявили, что наградить экипаж танка «Алеша» в Курске было идеей Путина
13:12 В стране и мире
Видео
Очевидец пожара в Красногорске рассказал, почему кровля многоэтажки вспыхнула мгновенно
12:59 Армия
В Минобороны России сообщили об отражении украинских атак в районе Работино
12:50 В стране и мире
Специалисты организовали отлов собак, напавших на ребенка в Дагестане
12:01 В стране и мире
Минобороны России: у побережья Крыма сбита украинская крылатая ракета
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.