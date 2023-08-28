Кремль: Путину интересно все, что связано с СВО, он держит руку на пульсе

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Владимир Путин искренне переживает за бойцов ВС РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что беседа главы государства с экипажем танка «Алеша» была длительной и детальной, Путину интересно все, что происходит в зоне боевых действий.

«Путину интересно все, он живо всем интересуется и таким образом он получает информацию о том, что происходит на фронте и в боевом плане, и в плане обеспечения всем необходимым, и в бытовом плане. Он искренне переживает за наших военных и держит руку на пульсе», - сказал пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что российский президент общается не только с армейским командованием и командирами, но и с солдатами.

Напомним, в день 80-летия Курской битвы Путин лично прибыл на торжественные мероприятия в Курск и вручил звезды Героев России экипажу «Алеши».

Бой с участием танка «Алеша» состоялся на Запорожском направлении в районе поселка Новодаровка. В ходе этого легендарного сражения экипаж боевой машины в одиночку разбил колонну бронетехники ВСУ.