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В Кремле заявили, что наградить экипаж танка «Алеша» в Курске было идеей Путина

Тимур Шерзад
13:13 28.08.2023
Также Дмитрий Песков заявил, что Путина интересует все, что связано со спецоперацией, он стремится держать руку на пульсе.
В Кремле заявили, что наградить экипаж танка «Алеша» в Курске было идеей Путина
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вручить награды экипажу танка «Алеша» в Курске, отмечая 80-летие Курской битвы, было идеей Путина.

«Безусловно, это была символическая территория, наполненная символизмом, и дата, связанная с Курской битвой, священна для нас и священна вообще для мировой истории должна быть. И конечно, соединить такую священную дату и образцовый пример геройства наших дней - это конечно же была идея президента», - сказал Песков журналистам. 

Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России продолжает практику общаться не только с армейским командование, но и с солдатами и младшими командирами, которые, непосредственно, сражаются на поле боя.

Песков отметил, что разговор президента с экипажем танка был очень долгим и детальным - Путин живо интересуется всем, что происходит на фронте. Глава страны искренне переживает за бойцов ВС РФ и держит руку на пульсе

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