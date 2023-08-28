Индийский луноход «Прагьян» передал первые данные о температуре Луны

Опубликованный Индийской организацией космических исследований график показывает, что температура естественного спутника Земли может достигать отметки в почти 60 градусов.

© Фото: isro.gov.in

Первые наблюдения с поверхности Луны передал индийский луноход «Прагьян». Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в сети микроблогов X (бывшая Twitter).

Аппарат был оснащен датчиком температуры, которую он измерил на Южном полюсе спутника Земли. Судя по опубликованному графику, температура увеличивается по ходу погружения вглубь Луны и может достигать отметки в почти 60 градусов.

Ранее стало известно, что луноход индийской станции «Чандраян-3» впервые «совершил прогулку по Луне» после того, как успешно сошел с посадочного модуля.

Это событие было отмечено в России. Президент Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с успешным началом миссии. По мнению Путина, это огромный шаг на пути к освоению космоса.