В стране и мире Путин поздравил Моди с успешной посадкой на Луну станции «Чандраян-3» Максим Крюков По словам президента России Владимира Путина, данная экспедиция является большим шагом в освоении космического пространства. © Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну. Глава Российского государства отметил, что данная экспедиция является большим шагом в освоении космического пространства. Кроме того, российский лидер заявил, что успешное прилунение аппарата свидетельствует о впечатляющем прогрессе, которого достигла Индия в научно-технологической сфере. «Прошу передать руководству и коллективу Индийской организации космических исследований искренние поздравления и пожелания новых свершений», - говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля. Ранее Роскосмос поздравил Индию с прилунением станции «Чандраян-3». Аппарат успешно сел на Южном полюсе естественного спутника Земли. Экспертное мнение и аналитика