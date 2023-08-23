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Путин поздравил Моди с успешной посадкой на Луну станции «Чандраян-3»

Максим Крюков
18:48 23.08.2023
По словам президента России Владимира Путина, данная экспедиция является большим шагом в освоении космического пространства.
Путин поздравил Моди с успешной посадкой на Луну станции «Чандраян-3»
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну.

Глава Российского государства отметил, что данная экспедиция является большим шагом в освоении космического пространства. Кроме того, российский лидер заявил, что успешное прилунение аппарата свидетельствует о впечатляющем прогрессе, которого достигла Индия в научно-технологической сфере.

«Прошу передать руководству и коллективу Индийской организации космических исследований искренние поздравления и пожелания новых свершений», - говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее Роскосмос поздравил Индию с прилунением станции «Чандраян-3». Аппарат успешно сел на Южном полюсе естественного спутника Земли.

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