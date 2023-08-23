Путин поздравил Моди с успешной посадкой на Луну станции «Чандраян-3»
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну.
Глава Российского государства отметил, что данная экспедиция является большим шагом в освоении космического пространства. Кроме того, российский лидер заявил, что успешное прилунение аппарата свидетельствует о впечатляющем прогрессе, которого достигла Индия в научно-технологической сфере.
«Прошу передать руководству и коллективу Индийской организации космических исследований искренние поздравления и пожелания новых свершений», - говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Ранее Роскосмос поздравил Индию с прилунением станции «Чандраян-3». Аппарат успешно сел на Южном полюсе естественного спутника Земли.