«Чандраян-3» впервые проехала по поверхности Луны

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Луноход индийской станции «Чандраян-3» впервые проехал по поверхности естественного спутника Земли, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

«Индия совершила прогулку по Луне», - говорится в сообщении организации.

Сообщается, что луноход миссии «Чандраян-3» успешно сошел с посадочного модуля. Станция состоит из трех элементов: двигательного и посадочного модулей, а также лунного ровера «Прагьян».

Напомним, в среду днем стало известно об успешной посадке на Луну индийского аппарата «Чандраян-3». Аппарат миссии сил на Южном полюсе спутника, Индия стала первым государством, совершившим посадку в этом месте Луны. С успешным прилунением премьер-министра Индии Нарендру Моди поздравил президент России Владимир Путин.