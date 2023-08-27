Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

В ночь на воскресенье воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Свидетельствуют об этом данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Изначально сирены звучали в 13 областях. Также воздушную тревогу объявили в Киеве. Людей призвали проследовать в укрытия.

Напомним, в минувшую пятницу сирены на всей территории Украины звучали пять раз.

Днями ранее сообщалось о взрыве в Измаиле после объявления воздушной тревоги.