На всей территории Украины в пятый раз за день объявили воздушную тревогу
Тревога звучит во всех областях страны, включая ее столицу Киев.
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в пятый раз за день. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Ранее в ночь со среды на четверг воздушную тревогу объявили сразу в шести областях Украины: в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Несмотря на отсутствие воздушной тревоги в столице, также сообщали о взрыве на западе Киева в исторической местности Борщаговка.