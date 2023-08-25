На всей территории Украины в пятый раз за день объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в пятый раз за день. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Ранее в ночь со среды на четверг воздушную тревогу объявили сразу в шести областях Украины: в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Несмотря на отсутствие воздушной тревоги в столице, также сообщали о взрыве на западе Киева в исторической местности Борщаговка.