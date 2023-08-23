Взрывы прогремели в Измаиле на Украине

В Одесской области была объявлена воздушная тревога.

© Фото: Telmo Pinto Keystone Press Agency Globallookpress

Сегодня ночью в городе Измаил Одесской области раздались мощные взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские средства массовой информации.

Кроме того, в Одесской области около половины второго ночи была объявлена воздушная тревога. Она длилась почти три часа.

Напомним, неделю назад взрывы уже гремели в украинских городах Измаил и Рени.

Днем ранее взрывы прозвучали во Львове, Хмельницком и Днепропетровске.