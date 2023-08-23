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Взрывы прогремели в Измаиле на Украине

Сергей Лебедев
05:56 23.08.2023
В Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Взрывы прогремели в Измаиле на Украине
© Фото: Telmo Pinto Keystone Press Agency Globallookpress
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Сегодня ночью в городе Измаил Одесской области раздались мощные взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские средства массовой информации.

Кроме того, в Одесской области около половины второго ночи была объявлена воздушная тревога. Она длилась почти три часа.

Напомним, неделю назад взрывы уже гремели в украинских городах Измаил и Рени.

Днем ранее взрывы прозвучали во Львове, Хмельницком и Днепропетровске. 

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