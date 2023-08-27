В «Ленфильме» рассказали о начале творческого пути Панфилова

На киностудию Панфилов пришел в 1966 году после окончания Высших режиссерских курсов.

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Киностудия «Ленфильм» выразила соболезнования родным и близким кино- и театрального режиссера Глеба Панфилова. Народный артист РСФСР скончался на 90-м году жизни.

В заявлении киностудии говорится о том, что Панфилов пришел в режиссерскую профессию «из народа», с заводской проходной. До этого он работал мастером на Свердловском заводе металлоаппаратов. Первые свои фильмы он снял на любительской киностудии, которую создал в городе в комсомольские годы.

На «Ленфильм» Панфилов пришел в 1966 году после окончания Высших режиссерских курсов. Он проявил себя как яркий, современный режиссер с собственным авторским подчерком уже в первых своих картинах. На «Ленфильме» Глеб Анатольевич создал кинофильмы «В огне брода нет» (1967), «Начало» (1970) и «Прошу слова» (1975).

Панфилова не стало спустя семь месяцев после смерти его супруги, известной советской и российской актрисы Инны Чуриковой, отмечается в сообщении.

Ранее соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил театр «Ленком Марка Захарова». В заявлении говорится о том, что «Ленком» связывают с Панфиловым долгие годы творческой и человеческой дружбы.

Советская и российская актриса театра и кино Яна Поплавская назвала смерть Глеба Панфилова тяжелой потерей для культуры.