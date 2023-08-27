Поплавская назвала смерть Панфилова тяжелой потерей для культуры

Актриса отметила, что о таких людях должны писать в учебниках истории.

© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

Смерть режиссера Глеба Панфилова является тяжелой потерей для культуры. Об этом заявила советская и российская актриса театра и кино Яна Поплавская. По ее словам, на таких людей должны равняться младшие поколения.

«О таких людях должны писать в учебниках истории нашей Великой страны», - написала Яна Поплавская в своем Telegram-канале.

По словам актрисы, после смерти Инны Чуриковой было понятно, что без нее Глеб Панфилов долго жить не сможет.

«Он ее всегда берег, фантастический союз мужчины и женщины», - отмечает Яна Поплавская.

Напомним, режиссер умер вчера на 90-м году жизни. Причиной кончины мог быть инсульт.