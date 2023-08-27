Националисты обстреляли Донецк еще двумя кассетными боеприпасами

Из населенного пункта Орловка украинские националисты выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.

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Киевский режим ударил по Донецку еще двумя кассетными боеприпасами. Обстрел производился из населенного пункта Орловка. Об этом проинформировали в представительстве ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:05 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

Немногим ранее украинские националисты обстреляли Киевский район Донецка 18 снарядами из РСЗО. Пять снарядов - калибром 152 миллиметра - были выпущены по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.

Спустя 20 минут они снова нанесли удары по Киевскому району столицы ДНР. На этот раз боевики использовали кассетные боеприпасы калибром 155 миллиметров.

До этого шесть жителей Донецка и Горловки получили ранения после обстрелов. Пострадали двое мужчин и четверо подростков.