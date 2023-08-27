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Шесть жителей Донецка и Горловки получили ранения после обстрелов националистами

Максим Крюков
22:04 27.08.2023
В результате ударов по Донецку и Горловке со стороны украинских боевиков пострадали двое мужчин и четверо подростков.
Шесть жителей Донецка и Горловки получили ранения после обстрелов националистами
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Двое мужчин и четверо подростков получили ранения в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны боевиков киевского режима. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В Куйбышевском районе столицы региона осколочные ранения и контузии получили трое подростков 2009, 2010 и 2013 г.р.; в Горловке - девочка 2008 г.р.», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам врио главы ДНР, за сутки украинские националисты 45 раз обстреливали территорию республики, выпустив по разным населенным пунктам 149 боеприпасов калибром 122, 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. Пушилин уточнил, что в результате ударов оказались поврежденными 12 жилых домов и 3 объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что три человека пострадали в результате обстрела Куйбышевского района города. По его словам, трое подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения с осколочными ранениями и контузиями были доставлены в медицинские учреждения.

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