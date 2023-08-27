Трое подростков пострадали после обстрела боевиками Куйбышевского района Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что троих подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения с осколочными ранениями и контузиями доставили в больницу.

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Вооруженные формирования украинских националистов обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате удара пострадали трое подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«С осколочными ранениями и контузиями доставлены в медучреждения города», - написал он в своем Telegram-канале.

Накануне в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщили, что за сутки украинские боевики выпустили 233 снаряда по территории ДНР. Отмечается, что в результате обстрелов погибли два человека.

Ранее были опубликованы кадры последствий обстрела Донецка кассетными снарядами. Украинские радикалы открыли огонь по Киевскому и Ворошиловскому районам столицы ДНР. В результате удара осколками посекло здания, были разбиты окна и автомобили мирных жителей.