За сутки украинские боевики выпустили 233 снаряда по ДНР

В результате обстрелов погибли два человека.

© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

За минувшие сутки националисты выпустили по населенным пунктам ДНР 233 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате обстрелов погибли два человека. Также повреждено жилое домостроение в Старомихайловке. Всего зафиксировано 63 факта ведения огня со стороны боевиков.

Напомним, в минувший четверг магазин и больница оказались под обстрелом в Донецке. В торговой точке после артиллерийского удара начался пожар.

В медицинском учреждении повреждения получили окна и стены одного из корпусов.