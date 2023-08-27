Скала обрушилась у средневекового монастыря Шиомгвиме в Грузии

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как скала обваливается и накрывает территорию, прилегающую к Шио-Мгвимскому монастырю.

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Неподалеку от грузинского города Мцхета произошел сход оползня на территорию средневекового монастыря Шиомгвиме. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как скала обваливается и накрывает район, прилегающий к монашескому архитектурному комплексу.

Со слов очевидцев, в результате происшествия настоятели монастыря и туристы не пострадали. Официальные лица пока никак не прокомментировали инцидент.

К естественным причинам оползня относят увеличение крутизны склонов, подмыв их оснований морскими и речными водами, а также сейсмические толчки.

В начале августа стало известно, что при сходе оползня в горах на грузинском курорте Шови погибла 32-летняя россиянка. По данным местного МВД, в результате стихийного бедствия число погибших достигло 12 человек, еще 24 считаются пропавшими без вести. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что курорта Шови больше не существует. По его словам, он был полностью уничтожен после схода оползня.