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Россиянка погибла при сходе оползня в Грузии

Дарина Криц
18:07 05.08.2023
Ей оказалась уроженка Перми, погибшую опознала ее подруга. Продолжаются поиски пропавших без вести.
Россиянка погибла при сходе оползня в Грузии
© Фото: AraratMirzoyan, twitter
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При сходе оползня в грузинских горах на курорте Шови погибла 32-летняя россиянка. Сообщается, что Ксения Тричева была уроженкой Перми. Ее опознала подруга погибшей. Об этом сообщили в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

По последним данным местного МВД, в результате стихийного бедствия число погибших достигло 12 человек, еще 24 считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Трагедия произошла 3 августа. Оползень повредил ЛЭП, без света остались жители курорта Шови и поселка Глола. На место происшествия вылетал вертолет из Тбилиси. Об этом сообщал Sputnik Грузия со ссылкой на регионального губернатора Папуна Маргвелидзе.

После схода оползня уровень воды в реке Чанчахи поднялся, оползень смыл мост и повредил автомобильную дорогу на подъезде к Шови. К месту приехали спасатели со спецтехникой. Пострадавших ищут.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа в стране днем траура в связи с трагедией в Шови. Лидеры ряда стран уже выразили Грузии соболезнования в связи со случившейся трагедией.

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