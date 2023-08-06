Мэр Тбилиси заявил, что курорт Шови полностью уничтожен после оползня

После схода оползня в грузинских горах 3 августа был полностью уничтожен курорт Шови.

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что курорта Шови больше не существует: он был полностью уничтожен после схода оползня в горах 3 августа.

«Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен», - приводит грузинский «Первый канал» слова Каладзе.

Глава Тбилиси выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии и поблагодарил спасателей, волонтеров и сотрудников МВД за помощь в устранении последствий.

Ранее стало известно, что в результате схода оползня на курорте погибла 32-летняя россиянка, уроженка Перми Ксения Тричева. Тело опознала подруга погибшей.