Мэр Тбилиси заявил, что курорт Шови полностью уничтожен после оползня
После схода оползня в грузинских горах 3 августа был полностью уничтожен курорт Шови.
© Фото: Александр Имедашвили Sputnik РИА Новости
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что курорта Шови больше не существует: он был полностью уничтожен после схода оползня в горах 3 августа.
«Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен», - приводит грузинский «Первый канал» слова Каладзе.
Глава Тбилиси выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии и поблагодарил спасателей, волонтеров и сотрудников МВД за помощь в устранении последствий.
Ранее стало известно, что в результате схода оползня на курорте погибла 32-летняя россиянка, уроженка Перми Ксения Тричева. Тело опознала подруга погибшей.