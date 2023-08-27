Солженицына рассказала об уникальной душевной красоте Панфилова

О смерти Глеба Панфилова стало известно вечером 26 августа, режиссера не стало на 90-м году жизни.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Российская общественница Наталия Солженицына назвала смерть режиссера Глеба Панфилова тяжелейшей новостью. В беседе со «Звездой» она предложила вспомнить не только труды великого гения.

«Когда умирает человек такого масштаба, все перебирают его свершения: что он сделал, какие написал книги и так далее. В случае Глеба все говорят об огромной потере для кино и театра. Это все так. В первую очередь, мне приходит в голову то, что мы лишись человека огромной душевной красоты. В этом потеря каждого из нас. Человек огромной творческой честности и большой душевной красоты», - сказала Солженицына.

С ее слов, Панфилов и подруга всей его жизни Инна Чурикова, были важной частью жизни каждого. Они были драгоценными членами общества, добавила общественница. По мнению Наталии Солженицыной, уход Панфилова из жизни - вызов молодым режиссерам.

«У нас народ такой талантливый, так много людей, которые имеют что сказать своим соотечественникам. К сожалению, освободилось еще одно место. Дерзайте, молодые, попробуйте заменить, как в бою заменяют павших. Успехов вам в этом», - призвала Солженицына.

Ранее актер театра и кино, Народный артист России Дмитрий Певцов назвал Глеба Панфилова человеком с уникальным чувством юмора. По мнению Певцова, на площадке Панфилов работал словно ювелир, скрупулезно собирая мозаику будущего шедевра.