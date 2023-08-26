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Конгресс США может рассмотреть вопрос импичмента Байдену

Ян Брацкий
08:43 26.08.2023
Накануне экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что лишился своего поста под давлением Вашингтона.
Конгресс США может рассмотреть вопрос импичмента Байдену
© Фото: Nathan Howard - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала к скорейшему расследованию по делу об импичменте главы Белого дома Джо Байдена.

«Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте, как только конгресс соберется в сентябре», - написала Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.

Высказывание Грин спровоцировало заявление бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о причастности президента США к коррупции. Накануне Шокин в интервью телеканалу Fox News заявил, что лишился своего поста под давлением Вашингтона. По словам экс-генпрокурора, Байден «отдал 1 миллиард долларов» за его увольнение.

Это не первый призыв к импичменту Байдена. Ранее член палаты представителей США Грег Стюби выступил с аналогичным предложением. Он обвинил президента в «тяжких преступлениях и проступках». По его мнению, Байден подорвал честность своего поста и навлек на кресло президента дурную славу.

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