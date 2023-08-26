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Бывший генпрокурор Украины заявил, что Байден заплатил $1 млрд за его отставку

Владимир Рубанов
01:39 26.08.2023
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала к незамедлительному расследованию по делу об импичменте Байдена, как только конгресс соберется в сентябре.
Бывший генпрокурор Украины заявил, что Байден заплатил $1 млрд за его отставку
© Фото: Saquan Stimpson - CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин считает, что Джо Байден, будучи вице-президентом США, дал взятку ради его отставки. Об этом Шокин рассказал в интервью телеканалу Fox News. По словам бывшего генпрокурора, он лишился поста, поскольку его увольнение было «оплачено» и произошло под давлением Вашингтона.

«Факт в том, что Джо Байден заплатил $1 млрд за то, чтобы меня отправили в отставку», - заявил Шокин.

Шокина отправили в отставку в 2016 году. После увольнения он заявил, что это произошло из-за давления со стороны Джо Байдена. В период его работы на посту главы Генпрокуратуры Украины началось расследование трех дел в отношении компании Burisma, в правление которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

Байден в те годы занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление в администрации Барака Обамы. После отставки Шокина эти расследования были свернуты, а упоминания компаний Хантера Байдена исчезли из материалов. Периодически появляются сообщения о попытках расследовать этот эпизод, но движения по делу нет.

В 2018 году Байден похвастался, что решил вопрос увольнения Шокина за 6 часов, пригрозив президенту Украины Петру Порошенко заблокировать гарантии США для получения Украиной кредита на $1 млрд.

После новых заявлений бывшего генпрокурора Украины Шокина член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала к незамедлительному расследованию по делу об импичменте Байдена, как только конгресс соберется в сентябре.

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