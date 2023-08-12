В Конгресс внесли резолюцию об импичменте Байдену

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Член палаты представителей США Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту США Джо Байдену «за тяжкие преступления и проступки». Об этом говорится в документе на сайте конгрессмена.

«Он подорвал честность своего поста, навлек дурную славу на пост президента, предал свое доверие как президента», - говорится в заявлении Стюби.

Он добавил, что Байдену необходимо объявить импичмент «за злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство, мошенничество». Президент, по словам конгрессмена, был также вовлечен в бизнес членов своей страны и принимал деньги от иностранцев.

Ранее также поддержал идею импичмента президенту США спикер Конгресса Кевин Маккарти, он объявил о необходимости проведения более тщательного расследования предполагаемой причастности Джо Байдена и его сына Хантера к коррупционной деятельности.