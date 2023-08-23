МО РФ: киевский режим пытался атаковать Москву тремя беспилотниками

Два БПЛА уничтожили над территорией Можайского и Химкинского районов.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотниками самолетного типа по российской столице. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Два аппарата уничтожили над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья. Третий подавили средствами РЭБ. Он потерял управление и в Москва-Сити столкнулся со строящимся зданием.

«Пострадавших нет», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее об атаке БПЛА сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. Он отметил, что сейчас на месте ЧП в Москва-Сити работают оперативные службы.