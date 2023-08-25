В стране и мире Минобороны РФ сообщило об отражении ночной атаки на Крым 42 беспилотников Девять аппаратов были уничтожены, 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и разбились. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Сразу 42 беспилотника нейтрализованы над территорией Крыма, сообщило Минобороны России. Девять аппаратов были уничтожены, 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и разбились. Российские военные пресекли очередную попытку киевского режима организовать террористическую атаку по гражданским объектам на территории РФ, говорится в сообщении. Ранее ПВО сбила доработанную до ударной ракету комплекса С-200 над территорией Калужской области, сообщили в военном ведомстве. Украина пыталась нанести удар по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант ракетой С-200 12 августа. Средства ПВО своевременно обнаружили и перехватили ее в воздухе. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика