Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Нахабино

О причинах пожара ничего не сообщалось.

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Пожарные ликвидировали открытое горение в здании на строительном рынке в подмосковном Нахабино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС Московской области.

Крупный пожар начался около 8 часов вечера в пятницу в двухэтажном здании магазина на рынке «Строительные материалы» по адресу городской округ Красногорск, р.п. Нахабино, улица Советская, дом 115. Пострадавших нет.

Пожар был локализован на 750 квадратных метрах в 21.48. О причинах пожара ничего не сообщалось.