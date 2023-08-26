Опубликованы кадры мощного пожара на рынке в Нахабино

Судя по видео, огнем полностью охвачено двухэтажное здание на рынке «Стройматериалы».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует кадры крупного пожара на строительном рынке в подмосковном Нахабино (Красногорский городской округ). Ранее в МЧС России сообщили, что возгорание локализовано на площади 750 квадратных метров.

Судя по видео, огнем полностью охвачено двухэтажное здание на рынке «Стройматериалы». Рядом проходит оживленное шоссе, оно не перекрыто. На месте работает несколько пожарных машин.

Возгорание произошло в нежилом здании в городском округе Красногорск, р.п. Нахабино, улица Советская, дом 115, уточнило ГУ МЧС по Московской области. Пожар начался около 20.15 и локализован в 21.48.

К ликвидации пожара привлекли 11 единиц техники и 36 человек. Данных о пострадавших нет.