Строительный магазин горит в Нахабино на площади 750 квадратных метров
По предварительным данным, пострадавших нет.
© Видео: МЧС России, прокуратура Московской области © Фото: mchs_official, Telegram
Пожар в строительном магазине в Нахабино (Красногорский городской округ Московской области) локализован на площади 750 квадратных метров, сообщило МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет.
Возгорание началось около 20 часов вечера в одном из павильонов строительного рынка в Нахабино, уточнила прокуратура Московской области. После ликвидации огня Красногорская городская прокуратура проконтролирует выяснение причин пожара.
Экспертное мнение и аналитика