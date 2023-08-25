В стране и мире Строительный магазин горит в Нахабино на площади 750 квадратных метров Владимир Рубанов По предварительным данным, пострадавших нет. © Видео: МЧС России, прокуратура Московской области © Фото: mchs_official, Telegram Читайте нас на: Пожар в строительном магазине в Нахабино (Красногорский городской округ Московской области) локализован на площади 750 квадратных метров, сообщило МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание началось около 20 часов вечера в одном из павильонов строительного рынка в Нахабино, уточнила прокуратура Московской области. После ликвидации огня Красногорская городская прокуратура проконтролирует выяснение причин пожара. © ТРК «Звезда» Пожар случился по адресу улица Советская, дом 115б, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Двухэтажный магазин на строительном рынке горит по всей площади. Ранее пожар произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске. Экспертное мнение и аналитика