МО РФ: украинский БПЛА сбили в Истринском районе Подмосковья

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам в столичном регионе.

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Сегодня около трех часов ночи пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что БПЛА уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Беспилотник сбили в Истринском районе.

Напомним, ранее об уничтоженном вражеском аппарате сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал.

Также обошлось без повреждений. Сейчас на месте падения украинского БПЛА работают специалисты экстренных служб.