ФИФА отстранила главу RFEF Рубиалеса от футбола на 90 дней

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Президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровне на 90 дней. Соответствующее решение принял председатель дисциплинарного комитета Международной федерация футбола (ФИФА) Хорхе Иван Паласио.

На официальном сайте организации говорится, что глава комитета воспользовался полномочиями, предоставленными статьей 51 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Уточняется, что отстранение Луиса Рубиалеса от футбола вступает в силу с субботы, 26 августа.

Напомним, дело в отношении главы Королевской испанской футбольной федерации в связи с тем, что на церемонии награждения после победы женской сборной Испании он поцеловал капитана команды Хенивер Эрмосо, было начато в четверг, 24 августа. Футболистка отметила, что ей не понравилось то, что сделал футбольный чиновник. Он в свою очередь сказал, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». На заседании в рамках Генассамблеи RFEF Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и «будет бороться до конца».

Из-за скандала с поцелуем футболистки о своем уходе из национальной сборной объявил нападающий «Реал Бетиса» Борха Иглесиас. По словам футболиста, он чувствует «грусть и разочарование» из-за решения Рубиалеса не покидать свой пост.