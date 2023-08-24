FIFA начала разбирательство из-за поцелуя главы RFEF Рубиалеса и футболистки

По словам главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».

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Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) открыл дело в отношении главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса в связи с тем, что на церемонии награждения после победы женской сборной Испании он поцеловал капитана команды Хенивер Эрмосо.

Камеры запечатлели момент страстного поцелуя. По словам футболистки, ей не понравилось то, что сделал футбольный чиновник. Он в свою очередь заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».

«ФИФА подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любое противоречащее этому поведение», - передает RT сообщение главной футбольной организации.

Напомним, в финале чемпионата мира по футболу среди женщин испанки переиграли сборную Англии со счетом 1:0. Эта победа стала первой в истории женской футбольной команды Испании.