Игрок «Бетиса» объявил об уходе из сборной из-за скандала с поцелуем футболистки

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Нападающий футбольного клуба «Реал Бетис» Борха Иглесиас, который стал лучшим бомбардиром 2022 года среди испанских футболистов, объявил об уходе из национальной сборной после того, как глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отказался покидать свой пост из-за скандального поцелуя футболистки.

«Я принял решение не возвращаться в сборную до тех пор, пока ситуация не изменится, пока подобные действия остаются безнаказанными», - написал он на своей странице в социальной сети X (Twitter).

Форвард «Бетиса» отметил, что чувствует «грусть и разочарование» из-за решения Рубиалеса. «Мне жаль, что давление и фокус внимания остаются на моей коллеге», добавил Иглесиас.

Напомним, FIFA начала разбирательство в отношении Рубиалеса в связи с тем, что на церемонии награждения после победы женской сборной Испании он поцеловал капитана команды Хенивер Эрмосо. По словам футболистки, ей не понравилось то, что сделал футбольный чиновник. Он в свое оправдание сказал, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». На заседании в рамках генеральной ассамблеи RFEF глава федерации заявил, что «будет бороться до конца».