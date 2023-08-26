Всего с признаками болезни на данный момент госпитализированы 113 человек.

© Фото: Harry Hart, imageBROKER.com, Global Look Press

В Польском городе Жешув (Подкарпатское воеводство) по меньшей мере восемь человек скончались от легионеллеза. Об этом сообщил польский информационный телеканал Polsatnews.

В издании добавили, что в стране зафиксирован рост заражений лигионеллой. Всего в регионе с признаками болезни госпитализированы 113 человек.

«Утверждена стратегия дальнейших действий, направленных на преодоление вспышки заболевания, необходимая для незамедлительных действий компетентных органов», - сказали в Минздраве страны.

Сообщается, что в ночь со среды на четверг в Жешуве состоялось заседание кризисного штаба. Местная мэрия также запланировала на выходные дни дезинфекцию городской водопроводной сети.

Большинство пострадавших - это пожилые граждане и люди с ослабленным иммунитетом, которые имеют проблемы со здоровьем. В том числе речь идет о раковых и кардиологических болезнях.

Напомним, недавно на юге Польши зафиксировали вспышку легионеллеза. У пациентов наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, недомогание и одышка. Источник заражения может быть в водопроводной сети. Спецслужбы Польши расследуют вспышку болезни на предмет диверсии, поскольку Жешув - стратегический пункт, через который поставляется вооружение и военная техника НАТО на Украину.