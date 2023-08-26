В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Восемь человек умерли от легионеллеза в польском Жешуве

Елизавета Кондрикова
15:46 26.08.2023
Всего с признаками болезни на данный момент госпитализированы 113 человек.
Восемь человек умерли от легионеллеза в польском Жешуве
© Фото: Harry Hart, imageBROKER.com, Global Look Press
Читайте нас на:

В Польском городе Жешув (Подкарпатское воеводство) по меньшей мере восемь человек скончались от легионеллеза. Об этом сообщил польский информационный телеканал Polsatnews.

В издании добавили, что в стране зафиксирован рост заражений лигионеллой. Всего в регионе с признаками болезни госпитализированы 113 человек.

«Утверждена стратегия дальнейших действий, направленных на преодоление вспышки заболевания, необходимая для незамедлительных действий компетентных органов», - сказали в Минздраве страны.

Сообщается, что в ночь со среды на четверг в Жешуве состоялось заседание кризисного штаба. Местная мэрия также запланировала на выходные дни дезинфекцию городской водопроводной сети.

Большинство пострадавших - это пожилые граждане и люди с ослабленным иммунитетом, которые имеют проблемы со здоровьем. В том числе речь идет о раковых и кардиологических болезнях.

Напомним, недавно на юге Польши зафиксировали вспышку легионеллеза. У пациентов наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, недомогание и одышка. Источник заражения может быть в водопроводной сети. Спецслужбы Польши расследуют вспышку болезни на предмет диверсии, поскольку Жешув - стратегический пункт, через который поставляется вооружение и военная техника НАТО на Украину.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:46 В стране и мире
Восемь человек умерли от легионеллеза в польском Жешуве
15:13 В стране и мире
Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью
14:31 Армия
Видео
Бойцы «Западной» группировки улучшили положение на Купянском направлении
13:34 В стране и мире
Путин поздравил глав Абхазии и Южной Осетии с годовщиной признания независимости
12:29 В стране и мире
Видео
В Москве парень на электросамокате сбил 5-летнего ребенка
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.