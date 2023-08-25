Польские спецслужбы подозревают диверсию во вспышке легионеллеза в Жешуве

Уточняется, что от этой болезни скончались уже семь человек.

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Спецслужбы Польши расследуют вспышку легионеллеза на предмет диверсии в Жешуве. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.

«Проверяются среди прочего водопроводы. Агенты Агенства внутренней безопасности находятся в столице Подкарпатья, чтобы исключить появившиеся версии о возможной диверсии, то есть умышленном заражении водопроводной сети», - говорится в сообщении.

Уточняется, что от этой болезни скончались уже семь человек.

Кроме этого, было отмечено, что Жешув - стратегический пункт. Именно через его железнодорожный узел и аэропорт поставляется вооружение и военная техника НАТО на Украину.

Ранее сообщалось, что Польша занимается созданием подразделения спецназа для охраны инфраструктуры на Балтике.