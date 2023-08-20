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Персонал британского посольства эвакуировали из Нигера

Ирина Елагина
04:28 20.08.2023
Сотрудники британской дипмиссии продолжит работу из-за границы в удаленном режиме.
Персонал британского посольства эвакуировали из Нигера
© Фото: Djibo Issifou, dpa, GlobalLookPress
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Великобритания решила не рисковать своими дипломатами и вывезла сотрудников посольства из Нигера, захваченного мятежниками. О вынужденной эвакуации сообщил британский МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Туманного Альбиона назвали эвакуацию временной мерой и заверили, что дипмиссия продолжит работу из-за границы в удаленном режиме.

«Мы временно вывезли британских сотрудников из Нигера, наше посольство теперь работает удаленно», - приводит РИА Новости заявление МИД Британии.

Ранее сообщалось о прибытии группы переговорщиков ЭКОВАС в столицу Нигера, задача дипмиссии - провести переговоры с представителями мятежников, захвативших власть в стране, и склонить их к миру.

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