В стране и мире Персонал британского посольства эвакуировали из Нигера Ирина Елагина Сотрудники британской дипмиссии продолжит работу из-за границы в удаленном режиме. © Фото: Djibo Issifou, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Великобритания решила не рисковать своими дипломатами и вывезла сотрудников посольства из Нигера, захваченного мятежниками. О вынужденной эвакуации сообщил британский МИД. Во внешнеполитическом ведомстве Туманного Альбиона назвали эвакуацию временной мерой и заверили, что дипмиссия продолжит работу из-за границы в удаленном режиме. «Мы временно вывезли британских сотрудников из Нигера, наше посольство теперь работает удаленно», - приводит РИА Новости заявление МИД Британии. Ранее сообщалось о прибытии группы переговорщиков ЭКОВАС в столицу Нигера, задача дипмиссии - провести переговоры с представителями мятежников, захвативших власть в стране, и склонить их к миру. Экспертное мнение и аналитика