Персонал британского посольства эвакуировали из Нигера
Сотрудники британской дипмиссии продолжит работу из-за границы в удаленном режиме.
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Великобритания решила не рисковать своими дипломатами и вывезла сотрудников посольства из Нигера, захваченного мятежниками. О вынужденной эвакуации сообщил британский МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве Туманного Альбиона назвали эвакуацию временной мерой и заверили, что дипмиссия продолжит работу из-за границы в удаленном режиме.
«Мы временно вывезли британских сотрудников из Нигера, наше посольство теперь работает удаленно», - приводит РИА Новости заявление МИД Британии.
Ранее сообщалось о прибытии группы переговорщиков ЭКОВАС в столицу Нигера, задача дипмиссии - провести переговоры с представителями мятежников, захвативших власть в стране, и склонить их к миру.