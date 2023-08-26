Небензя: действия США в северо-восточной Азии угрожают миру и безопасности

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Безрассудные и эскалационные действия США и их союзников в северо-восточной Азии являются реальным источником угроз миру и безопасности, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, говоря о созыве заседания Совета Безопасности организации по ракетным испытаниям КНДР, сообщает ТАСС.

По его словам, созыв заседания является лицемерной попыткой нарастить давление на Пхеньян. Небензя отметил, что США и их союзники хотят отвлечь внимание от своих эскалационных действий, которые и являются реальным источником угроз международному миру и безопасности.

Напомним, недавно сообщалось, что американский президент Джо Байден готов обсудить с лидером КНДР Ким Чен Ыном денуклеаризацию Корейского полуострова. В то же время Вашингтон угрожает Пхеньяну сменой политического режима в случае ядерного удара.

Ранее одно из испаноязычных изданий написало, что Россия, КНДР и Китай якобы создали угрожающий США «треугольник смерти».