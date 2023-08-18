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Байден готов обсудить с Ким Чен Ыном денуклеаризацию Корейского полуострова

Елизавета Егорова
02:47 18.08.2023
Северная Корея пока не дала согласие на переговоры с США о ядерном разоружении Корейского полуострова.
Байден готов обсудить с Ким Чен Ыном денуклеаризацию Корейского полуострова
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент США Джо Байден готов обсудить с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном вопросы ядерного разоружения Корейского полуострова. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.

«Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», - цитирует телеканал RT слова Кирби.

При этом отмечается, что сама КНДР еще не дала утвердительный ответ на начало переговоров.

Ранее Байден заявил, что в случае нанесения ядерного удара по США или их союзникам и партнерам Штаты будут вынуждены предпринять усилия для смены политического режима в КНДР.

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