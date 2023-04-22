InsideOver: Россия, КНДР и Китай создали угрожающий США «треугольник смерти»

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Россию назвали частью «треугольника смерти», образовавшегося в Индо-Тихоокеанском регионе. В неформальный блок также вошли Китай и Северная Корея. Оно представляет угрозу для США. К такому мнению пришел итальянский журналист Федерико Джулиани.

«Пхеньян и Москва с удовольствием усиливают давление на Вашингтон в этом районе, пытаясь усложнить жизнь администрации Байдена», - говорится в публикации в InsideOver.

Напомним, ранее на западе пришли к мнению, что массированные санкции против РФ после начала спецоперации кажутся самым грандиозным просчетом Запада в истории. Они не поставили российскую экономику на колени.

Более того, Россия не только выживает, но и процветает. Москва набирает силу и авторитет в Азии, Африке и Южной Америке - большую, чем когда-либо после распада Советского Союза.